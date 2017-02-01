Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağı arasında üst yapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak veriliyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden yapılacak.