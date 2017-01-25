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Buradasınız : » » Karayollarında son durum

Karayollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, sürücülerin tedbirli ve dikkatli araç kullanması gerekiyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, sürücülerin araçlarında kış lasti·kleri·nin takılı olması, mutlaka zi·nci·r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki·p mesafeleri·ni· artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi·k i·şaret ve i·şaretçi·leri·ne uymaları, şeri·t i·hlalleri· yapmamaları, buzlanma ve si·s olabi·lecek kesi·mlerde di·kkatli· olmaları gerekiyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden yapılacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun Mersin-Gözne-Stadyum kavşağı kesimi 0-7. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın birinci ve ikinci şeritleri (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım üçüncü şeritten kontrollü olarak sağlanacak. AA

Etiketler: karayolları, karayolları durum
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