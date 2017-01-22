Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu verilerine göre,
Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Sürücülerin kış şartlarına göre önlem almaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.