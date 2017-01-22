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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bazı yollarda kontrollü olarak sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu verilerine göre,

Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sürücülerin kış şartlarına göre önlem almaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım çalışmaları
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