Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sürücülerin kış şartlarına uygun araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç takip mesafelerini artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları ve özellikle buzlanma bulunan kesimlerde daha dikkatli olmaları gerekiyor.