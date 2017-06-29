Karayollarında son durum (29 Haziran 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-Sapanca kavşakları 0-14. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 08.30-17.30 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Sapanca gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Çayeli-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli ile Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin her iki tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar trafik akışı tek şeritten ve kontrollü sağlanacak. AA