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Karayollarında son durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Türkeli-Ayancık yolunun 1-3. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol araç geçişine kapatıldı.

Trabzon-Torul yolunun 0-53 kilometrelerinin muhtelif yerlerindeki köprülerde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-18.00 arasında trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş çevre yolu geçişinde) 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. 

Etiketler: karayollarında durum, yol durumu
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