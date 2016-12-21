Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Türkeli-Ayancık yolunun 1-3. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol araç geçişine kapatıldı.

Trabzon-Torul yolunun 0-53 kilometrelerinin muhtelif yerlerindeki köprülerde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-18.00 arasında trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Kırşehir-Nevşehir yolunun (Hacıbektaş çevre yolu geçişinde) 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.