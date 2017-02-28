  • 28 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.609
    EURO 3.823
  • BIST 87765.41
    ALTIN 145.416
Buradasınız : » » Karayollarında son durum (28 Şubat 2017)

Karayollarında son durum (28 Şubat 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karayollarında son durum (28 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara otoyolunun Mahmutbey-Odayeri bağlantı yolu, Başakşehir Kavşağı 5. kilometresinde Serbest Geçiş Gişesi Tesisi yapılması nedeniyle yol üzerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Tesisin devreye alınması sırasında, alındığı yönde yol ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer yönden iki yönlü olarak verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kastamonu- Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikametteki tüplerin muhtelif kesimlerinde 8.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım belirtilen saatler arasında tek şeritten gerçekleştirilecek. AA

Etiketler: karayolları, yol çalışması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER