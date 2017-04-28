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Karayollarında son durum (28 Nisan 2017)

Karayollarının üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (28 Nisan 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Ispartakule Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı arasında bulunan İbrahim Tatlıses üst geçidinin yıkılarak kaldırılması çalışmaları nedeniyle 24.00-06.00 saatlerinde Ankara yönüne gidecek sürücüler Avcılar, Esenyurt veya Ispartakule gişelerinden çıkarak D-100 (E5) karayolunu alternatif olarak kullanabilecek.

Polatlı-Ankara yolunun 34-39. kilometrelerinde üst yapı (bitümlü sıcak karışım) kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında (0-15 kilometreler) üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde her gün 08.30-16.30 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılacak, ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve Sapanca gişelerden tekrar TEM Otoyoluna katılım gerçekleştirilecek. 

Etiketler: karayolları, yol bülteni, yol durumu, Kapalı yollar, yol çalışması
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