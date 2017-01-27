Karayollarında son durum (27 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya-Aksaray-Divriği-Arapgir, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konya-Seydişehir-Antalya yolunun Akseki mevkisinde küçük araçlara zincir uygulaması yapılarak geçişler sağlanırken, bölge trafik ekiplerince tır geçişlerine izin verilmiyor.
Değirmendere-İyidere yolunun 43. kilometresi (Çamburnu mevkisi) Rize-Trabzon istikametindeki heyelan tehlikesi sebebiyle trafik akışı tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz yönündeki tüpün sol şeridi 31 Ocak'a kadar 08.00-19.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Ulaşım belirtilen tarih ve saatler arasında tek şeritten sağlanacak. AA