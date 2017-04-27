Karayollarında son durum (27 Nisan 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Elmalı-Finike yolunun 9-17. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması yapılacağından 13.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Isparta-Dereboğazı-Antalya yolunun 38. kilometresi sol platformda patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 11.00-14.00 saatlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara-Konya yolunun (Gölbaşı-Bala ayrımı) 13-15. kilometrelerindeki K4 (İkmal) ve Mahmatlıbahçe köprülü kavşaklarının yapım çalışmaları nedeniyle, üçer şeritli bölünmüş yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım iki şeritten sağlanıyor. Ayrıca Ankara-Konya ayrımı Bala yolunun 1. kilometresindeki bölünmüş yolun Bala-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.