Karayollarında son durum (27 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı kesiminin 34-45. kilometrelerinde üst yapı onarım yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 29 Ağustos'a kadar Ankara-İstanbul istikametinde her gün 21.00-06.30 saatleri arasında TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Şekerpınar gişelerinden tekrar TEM Otoyolu'na katılım sağlanacak.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa Kuzey Kavşağı-Şanlıurfa Batı Bağlantı Yolu Kavşağı 21-22. kilometrelerinde Şanlıurfa yönünde üç şerit trafiğe kapatılacak.

Niğde-Ulukışla-Pozantı ayrımı yolunun 0-20. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle otoyol Kemerhisar Kavşağı-Otoyol Ulukışla Kavşağı'nda trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Niğde istikametinden Beyağıl Kavşağı'na olan trafik, Kemerhisar Kavşağı'ndan ayrılarak otoyoldan seyredecek, Beyağıl istikametinden Niğde istikametine olan trafik ise otoyol Ulukışla Kavşağı'ndan ayrılarak yine otoyoldan sağlanacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 12-21. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, trafik Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-36. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA