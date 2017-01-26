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Karayollarında son durum (26 Ocak 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken, sürücülerin tedbirli araç kullanmaları gerekiyor.

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Karayollarında son durum (26 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kış mevsi·mi· dolayısıyla yola çıkacak sürücüleri·n araçlarında kış lasti·kleri·nin takılı olması, mutlaka zi·nci·r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki·p mesafeleri·ni· artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi·k i·şaret ve i·şaretçi·leri·ne uymaları, şeri·t i·hlali yapmamaları, buzlanma ve si·ste di·kkatli· olmaları gerekiyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi, 31 Ocak'a kadar saat 08.00 ile 19.00 arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım, belirtilen tarih ve saatlerde tek şeritten sağlanacak.

Tirebolu-Torul yolunun 4-13. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz ve Taşlıca tünellerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. AA

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolları, yol çalışması, yol bülteni
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