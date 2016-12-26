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Karayollarında son durum (26 Aralık 2016)

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (26 Aralık 2016)
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Selçuk-Ortaklar yolunun 27-28. kilometrelerinde (Acarlar ve Çamlık mevkileri arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
 
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23-33. kilometrelerinde bulunan Kopmuş Tüneli ile Kemalpaşa Tüneli'nde enerji nakil hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
 
Antakya-Yayladağı-Suriye Sınırı yolunun 23-24, 41-43 ve 45-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü verilecek. AA
Etiketler: karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, yol bülteni
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