Karayollarında son durum (26 Aralık 2016)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Selçuk-Ortaklar yolunun 27-28. kilometrelerinde (Acarlar ve Çamlık mevkileri arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23-33. kilometrelerinde bulunan Kopmuş Tüneli ile Kemalpaşa Tüneli'nde enerji nakil hattı bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Antakya-Yayladağı-Suriye Sınırı yolunun 23-24, 41-43 ve 45-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü verilecek. AA