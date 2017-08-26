Karayollarında son durum (26 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 7-20'nci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Elmalı-Finike yolunun 18'inci kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol, bugün 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Ereğli-Konya-Niğde il sınır yolunun 0-33'üncü kilometrelerindeki üst yapı, Afyonkarahisar-İhsaniye-Eskişehir yolunun 0-26'ncı kilometrelerindeki bölünmüş yol ve üst yapı çalışmaları, Muğla-Kale Yolunun 30-55'inci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.