Karayollarında son durum (25 Eylül 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 117-98. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları başladı. Bu nedenle otoyolun Adapzarı-İzmit yönü tamamen trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek. Saat 07.00'de başlayan çalışma 17.30'da tamamlanacak ve bu saatten sonra otoyol tekrar kullanıma açılacak. Çalışma süresince Sapanca otoyol kavşağı da ulaşıma kapalı olacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş viyadüğüyle Bayındır ve Çubuk-1 baraj köprülerinin üstyapı iyileştirmesi, bakım, onarım ve takviyesi yapılacak. Bayındır Köprüsü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bayındır Köprüsü-Samsun-Kıbrısköyü kavşakları istikameti taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım karşı şeritten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa kuzey ve batı bağlantı yolu kavşakları 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Akseki-Seydişehir yolunun Akseki-Konya istikameti 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09.30-11.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. AA