Karayollarında son durum (25 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli geçişi dahil Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışmaları tamamlandı. Otoyolun çalışma nedeniyle bir süredir kapalı tutulan Ankara-İstanbul istikameti, bugün saat 09.00 itibarıyla trafiğe açılacak.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa Suruç-Şanlıurfa batı bağlantı yolu kavşakları 2-6. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep yönündeki (kuzey taşıma) otoyolda 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Konya-Beyşehir yolunun 19-20. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Kurucaşile-Cide yolunun 74-75. kilometreleri Uğurlu köyü mevkisinde meydana gelen heyelan ve sel tahribatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.