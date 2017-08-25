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Karayollarında son durum (25 Ağustos 2017)

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bir süredir trafiğe kapalı tutulan Ankara-İstanbul istikameti, bugün 09.00'da ulaşıma açılacak.

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Karayollarında son durum (25 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli geçişi dahil Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki üst yapı onarım çalışmaları tamamlandı. Otoyolun çalışma nedeniyle bir süredir kapalı tutulan Ankara-İstanbul istikameti, bugün saat 09.00 itibarıyla trafiğe açılacak.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa Suruç-Şanlıurfa batı bağlantı yolu kavşakları 2-6. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep yönündeki (kuzey taşıma) otoyolda 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-20. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile-Cide yolunun 74-75. kilometreleri Uğurlu köyü mevkisinde meydana gelen heyelan ve sel tahribatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: karayolları
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