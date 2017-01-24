Karayollarında son durum (24 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydıncık-Taşucu-Silifke yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Yeşilovacık-Büyükeceli arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Kumluca şehir geçişindeki bölünmüş yolun 13-15. kilometrelerindeki sol geliş şeridi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, trafik sağ gidiş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-67. kilometrelerinde refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. AA