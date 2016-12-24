Karayollarında son durum (24 Aralık 2016)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 16-22. kilometrelerinde toprak işleri ve çeşitli çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Rize-Pazar yolunun 0-64 kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir yönünde sürdürülen sanat yapısı çalışmaları nedeniyle tek şeritte ulaşım olmayacak. AA