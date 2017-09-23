Karayollarında son durum (23 Eylül 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon tesis edilecek. Bugün saat 22.00'de başlayacak çalışmalar 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde tamamlanacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek. Çalışmalar sırasında oluşabilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları önem arz ediyor.

Kurtköy-Şile yolunun 0-1. kilometreleri arasında yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 14-19. kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Sivrihisar - Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, trafik karşı yönden iki yönlü verilecek.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 2 şeriti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.