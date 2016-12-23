Karayollarında son durum (23 Aralık 2016)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı- Karataş kavşağı 3-4. kilometrelerinde çalışmalarının yapıldığı bölüm, 8 Mart 2017'ye kadar taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım, Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağında üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

Kırşehir-Nevşehir yolunun Hacıbektaş çevre yolu geçişinde 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. AA