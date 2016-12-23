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Karayollarında son durum (23 Aralık 2016)

Karayollarının yapım ve ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (23 Aralık 2016)
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı- Karataş kavşağı 3-4. kilometrelerinde çalışmalarının yapıldığı bölüm, 8 Mart 2017'ye kadar taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım, Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.
 
Bursa çevre otoyolunun Mudanya ayrımı-Yalova ayrımı kavşağında üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mudanya-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü veriliyor.
 
Kırşehir-Nevşehir yolunun Hacıbektaş çevre yolu geçişinde 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. AA
Etiketler: karayollarında son durum, yol bülteni, yol durumu
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