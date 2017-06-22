  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Karayollarında son durum (22 Haziran 2017)

Karayollarının yenileme, bakım ve onarım yapılan kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (22 Haziran 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile Abant kavşağı kesiminde derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirildikten sonra Abant gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Espiye-Çarşıbaşı yolunun 69 ve 72. kilometrelerinde bulunan Tirebolu-1 ile Tirebolu-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde tüneller her iki yönde trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.

Elmalı-Finike yolu, 17. kilometrede (Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Etiketler: karayolları, yol bülteni
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