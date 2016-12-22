Karayollarında son durum (22 Aralık 2016)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Antalya-Kemer-Tekirova-Finike ve Elmalı ayrımı-Finike yolunun 4-10. kilometrelerindeki sağ gidiş şeridi yol yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı sol şeritten gidiş-geliş olarak iki yönlü sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe otoyol katılımında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 25 Ocak 2017'ye kadar sol şerit trafiğe kapatılacak.

Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı (3-4. kilometreleri) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle 8 Mart 2017'ye kadar yol taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım, Karataş Viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak. AA