Karayollarında son durum (21 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 96-117. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle TEM Otoyolu 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu Gişeleri'nden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek. Otoyolun Sapanca Kavşağı'ndaki İstanbul yönü de trafiğe kapalı olacak.

Burdur-Antalya il sınırı Antalya-Manavgat yolunun 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ve yolda oluşan daralmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor. AA