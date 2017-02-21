Karayollarında son durum (21 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya ve Karataş kavşakları arasında yapılan düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım Karataş-Konya kavşakları istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilecek.

Anamur-Aydıncık yolunun 25-26'ncı kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23'üncü kilometresinde bulunan Kopmuş ve 26'ncı kilometresindeki Liman tünellerinde yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. AA