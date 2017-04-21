Karayollarında son durum (21 Nisan 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu Ceyhan kavşağı-Misis kavşağı mevki 2-3 kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım çift yönlü ve kontrollü olarak Misis kavşağı-Ceyhan kavşağı istikametinden sağlanıyor.

Tokat-Çamlıbel devlet yolunun 10-19 kilometrelerindeki (Tokat Çevre Yolu) heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım çevre yolundan veriliyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 27-34 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla gidiş şeridi (Burdur-Antalya yönü) trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.