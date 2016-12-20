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Karayollarında son durum (20 Aralık 2016)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (20 Aralık 2016)
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Türkeli·-Ayancık yolunun 1-3 kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeni·yle yol trafi·ğe kapandı.
 
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir yönünde sürdürülen sanat yapısı çalışmaları nedeniyle tek şeritte ulaşım sağlanamayacak.
 
Trabzon-Rize-Pazar yolunun 0-64 kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde bulunan köprülerde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek. AA
Etiketler: karayollarında son durum, yol durumu
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