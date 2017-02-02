Karayollarında son durum (2 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karlıova-Erzurum, Bi·ngöl-Karlıova, Of-Çaykara-Bayburt, İki·zdere-İspi·r, Bulanık-Malazgi·rt, Malazgi·rt-Patnos, Muş-Tatvan, Varto-Hınıs, Ahlat-Tatvan, Bi·tli·s-Revha-Baykan, Van-Ağrı, Doğubeyazıt-Çaldıran, Erzurum-Çat, Erzurum-Ağrı i·l sınırı-Tutak, Kağızman ayrımı-Akçay-Cumaçay, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Aydın Çevre yolunun 10-11. kilometresinde bulunan, Aydın-Denizli yolu bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları devam ediyor, söz konusu çalışmanın 28 Şubat 2017 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.

Öte yandan, kış mevsi·mi· dolayısıyla yola çıkacak olan sürücüleri·n, araçlarında kış lasti·kleri·nin takılı olması, zi·nci·r, takoz, çekme halatı bulundurmaları, araç taki·p mesafeleri·ni· artırmaları, hızlarını azaltmaları, trafi·k i·şaret ve i·şaretçi·leri·ne uymaları, şeri·t i·hlalleri· yapmamaları, buzlanma ve si·s olabi·lecek kesi·mlerde di·kkatli· olmaları gerekiyor. AA