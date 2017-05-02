Karayollarında son durum (2 Mayıs 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya devlet yolunun 7 000-10 600 kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması nedeniyle yolun sağ gidiş tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım, yolun sol tarafından gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı işi kapsamındaki Bursa-Susurluk kesiminde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 34-39 kilometrelerindeki üstyapı (BSK) kaplama yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma karşı yönden iki yönlü izin veriliyor.