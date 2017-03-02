Karayollarında son durum (2 Mart 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun (Gölbaşı-Bala ayrımı) 13-15 kilometrelerindeki K4 ve Mahmatlıbahçe köprülü kavşaklarının yapım çalışmaları nedeniyle kavşağın Ankara-Konya ayrımı ile Bala yolu arasında bölünmüş yolun Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca Ankara-Haymana yönündeki trafik servis yolundan sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 58-85. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafına aktarılıp iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Acıpayam-Çavdır yolunun 0-23 kilometrelerinde orta refüj ve dolgu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA