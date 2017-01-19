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Karayollarında son durum (19 Ocak 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (19 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü dahil) kesiminde 2'nci kilometredeki Çamlık Tüneli'nde her iki tüpte de elektromekanik düzenleme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışılan tüpte yol trafiğe kapatılacak ve trafik akışı diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanacak. Çalışmalar, Reşadiye kavşağı-Çamlık kavşağı yönünde başlayacak, Çamlık kavşağı-Reşadiye kavşağı yönünde devam edecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) otoyolu inşaatı işinde İzmir çevre otoyolu-D-300 kavşağı ile Otogar kavşağı arası (1-3'üncü kilometrelerinde) çalışmalar sürüyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun (Mersin-Gözne kavşağı-Stadyum kavşağı) 0-7'nci kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sağ taşımanın 1'inci ve 2'nci şeritleri (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak, ulaşım 3'üncü şeritten kontrollü olarak sağlanacak. AA

Etiketler: karayollarında son durum, Karayolları Genel Müdürlüğü, yol bülteni, yol çalışması, yol durumu
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