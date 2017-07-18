Karayollarında son durum (18 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya il sınırı (Antalya-Manavgat) yolunun 16. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafik İstanbul- Ankara istikametinde Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola çıkış gerçekleştiriliyor. Bu çalışma nedeniyle Ankara-İstanbul yönündeki trafik, diğer istikamete aktarılarak 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan sonra normal seyrine dönüyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 10-14 kilometrelerindeki üstyapı (BSK) çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.