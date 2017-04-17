Karayollarında son durum (17 Nisan 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü verilecek. Yol, 17.00-07.00 saatlerinde ise can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.

Kuzey Marmara Otoyolunun Odayeri-Paşaköy kesimi arasında muhtelif kesimlerdeki viyadüklerin genleşme derzi onarımı nedeniyle çalışma yapılan şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Konya yolunun 18. kilometresindeki Mahmatlıbahçe Köprülü Kavşağı yapımından dolayı yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundaki ikişer şeritten verilecek.