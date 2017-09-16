Karayollarında son durum (16 Eylül 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selçuk-Torbalı kavşağı İzmir yönünde, 10-13. kilometrelerde üst yapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım Aydın yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşağı 4. kilometresinde Emniyet Genel Müdürlüğü kavşak yapımı devam ediyor. Otoyolun bu kesiminde Konya kavşağı-Çankaya kavşağı istikameti 28 Eylül'e kadar taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşıma Çankaya kavşağı-Konya kavşağı istikametinden çift yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları kesimi 12-17. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de kapatıldığından ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy viyadüğü yapımı nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.