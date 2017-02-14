Karayollarında son durum (14 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolunun Aydın istikameti 1-2. kilometrelerinde Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sağlanacak.
Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol şeritten gerçekleştirilecek.
Samsun-Kavak yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. AA