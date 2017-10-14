Karayollarında son durum (14 Ekim 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolu, Torbalı Kavşağı Aydın yönü 12'nci kilometrede sağ şeritte üst yapı onarım çalışması yapılacağından bu kesimde trafik orta ve sol şeritten verilecek.

Anadolu otoyolunun Susuz Kavşağı - Çeltikçi Kavşağı arasında bulunan Orhan Gökberber viyadüğünün İstanbul istikameti kesimi 6-8'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılacak olup, trafik karşı yönden çift yönlü sağlanacak.

Bursa Çevre otoyolunun 4-9'uncu kulometreleri arasında (Yalova-Yıldırım ayrımı) yapılacak üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, bu bölümde trafik akışı karşı şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Tosya-Osmancık devlet yolunun 61-62'nci kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak gerçekleşiyor.