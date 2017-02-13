Karayollarında son durum (13 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometrelerine yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki istikametteki tüplerin muhtelif kesimlerinde 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından ulaşım, belirtilen saatler arasında tek şeritten sağlanıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Yıldızlı mevkisi Giresun-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde 17 Şubat'a kadar yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. AA