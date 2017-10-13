Karayollarında son durum (13 Ekim 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası İstanbul-Edirne yönünde, güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'ları kurma çalışmaları devam ediyor. Burada oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları gerekiyor.

Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Rize-Trabzon yönündeki kuzey tüpünde bakım ve onarım yapılıyor. Bu nedenle güzergahta 30 Ekim'e kadar 08.00-18.00 saatlerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İncirliova-Koçarlı il yolunun 1-5. kilometrelerinde İncirliova ile Büyükmenderes mevkisindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ankara ve Konya-Aksaray il sınırı yolunun 67-72. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.