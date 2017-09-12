Karayollarında son durum (12 Eylül 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Düziçi-Osmaniye kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Osmaniye-Düziçi kavşakları yönünde araç geçişine iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşaklarında Emniyet Genel Müdürlüğü kavşak yapımı çalışması nedeniyle 4. kilometrede Konya-Çankaya kavşakları yönünde 28 Eylül'e kadar taşıt trafiğine kapalı olacak. Bu kesimde ulaşım, karşı istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle 19.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Isparta-Karaöz-Serik yolunun 16. kilometresindeki (Yeşilkaraman Köyü mevkisi) patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.