Karayollarında son durum (12 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları (Bolu Tüneli Geçişi dahil) arasında üstyapı onarım çalışmaları yapıldığından Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışması yapıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. AA