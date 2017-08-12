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Karayollarında son durum (12 Ağustos 2017)

Karayollarının üstyapı onarım, patlatmalı kazı ve tünel çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (12 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları (Bolu Tüneli Geçişi dahil) arasında üstyapı onarım çalışmaları yapıldığından Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışması yapıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor. AA

Etiketler: yol, karayolları, Kapalı yollar
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