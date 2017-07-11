Karayollarında son durum (11 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında üstyapı ve yenileme çalışmaları yapılıyor. İstanbul-Ankara istikameti 4 numaralı viyadük üzerindeki çalışma nedeniyle TEM Otoyolu kapatılarak, trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmanın 14 Temmuz'da bitirilmesinin ardından Ankara-İstanbul yönündeki trafik, İstanbul-Ankara istikametine aktarılarak, 2 şerit gidiş şeklinde çalıştırılıp Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar kendi şeridine yönlendirilecek. 29 Temmuz'a kadar bu kesimde trafik, 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş şeklinde olacak ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan sonra normal seyrine dönecek.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 7-35. kilometrelerinde Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta-Karaöz-Serik yolunun 16. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol 12.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.