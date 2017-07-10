Karayollarında son durum (10 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu devlet yolunun Gelibolu şehir geçişinde üstyapı onarım çalışmaları yapılacağından sağ taşıma kolu trafiğe kapatılacak. Ulaşım, karşı şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek. Çalışma süresince Gelibolu girişi Eceabat yönü de ulaşıma kapatılarak trafik Gelibolu girişi sanayi kavşağına yönlendirilecek.

Aliağa-Ayvalık yolunun gidiş yönü 14-20 kilometreleri, Aliağa mevkisi yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak. Geçişler yolun diğer şeridinden gidiş-geliş şeklinde yapılacak.

Rize-Arhavi devlet yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık Tüneli'nin her iki tüpünde 14 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. AA