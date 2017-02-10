Karayollarında son durum (10 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometreleri arasında yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 27-35. kilometreleri arasında kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karapınar-Ereğli yolunun 0-62. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.