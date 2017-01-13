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Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kar ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Beyşehir-Seydişehir-Akseki· (Alacabel mevkisi), Bozkır-Hadim-Taşkent, Sarıveliler-Ermenek ve Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda, tırların İstanbul'a gi·ri·ş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 20-23 kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu inşaatı kapsamındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı- Karataş viyadüğü (3-4. kilometreleri) arasında, kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine izin verilmiyor. Ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. AA

Etiketler: karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü
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