Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre,TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'ndaki Karataş viyadüğü-Bayındır ve Çubuk-1 Barajı köprülerinin üstyapı iyileştirmesi, bakım, onarım ve takviyesi inşaatı nedeniyle Bayındır köprüsü-Samsun kavşağı-Kıbrısköyü kavşağı istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşıma karşı şeritten iki yönlü izin verilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa kuzey ve batı bağlantı yolu kavşakları 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde üç şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Yeniçağa-Bolu yolunun ilk etap Filiz Makarna-Eşref Bitlis Kışlası kavşaklarında (İstanbul-Ankara) BSK yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde yapımın 14 Ekim'de bitirilmesi, ikinci etap olan hastane-sanayi kavşaklarında çalışmalara 13 Ekim'de başlanması planlanıyor. Bu tarihlerde İstanbul-Ankara yönündeki ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.