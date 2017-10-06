Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge-Tarsus Batı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Mersin'den Adana istikameti sağ taşıma trafiğe kapatılarak, sol taşıma çift yönlü ve kontrollü ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1. Bölge Müdürlüğü sınırı 4-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 20-23. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamındaki köprü yapımı çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa Kuzey-Şanlıurfa Batı Bağlantı Yolu kavşakları 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde üç şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.