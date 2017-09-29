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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'lar tesis ediliyor. Kurulan TAK'ların altından 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanacak ve yol trafiğe açılacak. Çalışmaların devamı süresince her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 3'er şerit üzerinden sağlanıyor. Oluşabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları gerekiyor.

Isparta-Antalya yolunun 16. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılıyor.

Çayeli-Kaptanpaşa yolunun 10. kilometresi aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen dere taşkını nedeniyle dün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapalı bulunuyor. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ederken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa Kuzey Kavşağı-Şanlıurfa Batı Bağlantı Yolu Kavşağı kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akseki-Seydişehir yolunun (Akseki-Konya istikameti) 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Etiketler: karayolları
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