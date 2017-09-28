Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş viyadüğü-Bayındır ve Çubuk-1 baraj köprülerinin üstyapı iyileştirmesi, bakım, onarım ve takviyesi inşaatı kapsamında Bayındır Köprüsü'nde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Bayındır Köprüsü-Samsun ve Kıbrısköyü kavşakları istikametinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-1. Bölge Müdürlüğü hududu 4-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılacağından, belirtilen kesimlerde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 30-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.