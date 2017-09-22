Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli olarak trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu havalimanı kavşağında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde İzmir ve Aydın istikametinden havalimanı yönünde kavşak kolları trafiğe kapatılacak.

Hopa-Borçka yolunun 41. kilometresinde yapılacak yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Şarkikaraağaç-Beyşehir yolunun 86. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde Şarkikaraağaç-Beyşehir yolu trafiğe kapatılacak.

Artvin Yusufeli yolunun 4. kilometresinde bulunan Deriner-1 Tüneli giriş ve çıkışlarında aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.30-17.30 saatlerinde trafik tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.