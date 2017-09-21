Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit doğu kavşağı kesimi 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli olarak trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa kuzey ve batı bağlantı yolu kavşakları 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 47. kilometresindeki Sahil Camisi mevkisinde yapılacak yaya üst geçidi nedeniyle 27 Eylül tarihine kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Nevşehir-Kayseri yolunun 23-25 ile 40-45. kilometrelerinde BSK ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.