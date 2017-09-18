Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca kavşağı-İzmit Doğu kavşağı kesimi 97-116. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli olarak trafiğe kapatıldığından, ulaşım, 14 Ekim'e kadar diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı-Düzce kavşağı kesimi 12-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü verilecek.

Beyşehir-Konya yolunun 2-18. ve 25-30. kilometreleri ile Muğla-Kale yolunun 30-55. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları ve Zonguldak-Devrek yolunun 3-5. ile 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. AA